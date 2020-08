Accoltellato a Giarre dopo una lite, indagini in corso

Tragedia sfiorata a Giarre, in provincia di Catania. Un 29enne è stato accoltellato alla schiena durante una lite.

L’uomo è stato trasportato con un elicottero del 118 nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il 29enne è stato colpito con diversi fendenti al fianco e alla schiena mentre si trovava in via Romagna, nel quartiere popolare 'Jungo'. I militari dell’Arma hanno avviato un’indagine per conoscere il movente e i responsabili dell’aggressione.

