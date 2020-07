Un'estate senz'acqua in provincia di Agrigento, troppe incognite sulla fornitura

Un’estate senz’acqua: in provincia di Agrigento si fa pesante la situazione relativa all’approvvigionamento idrico a causa di guasti alle condotte ed alle limitate scorte.

Domani i «rubinetti» di Girgenti acque resteranno chiusi per 8 comuni. Dalle 8 alle 18, infatti, per riparare non uno ma ben due guasti sull’acquedotto Voltano, riscontrati in contrada Canale (territorio di Sant’Angelo Muxaro), e in Contrada Ranciditi (nel comune di Aragona), sarà interrotta la fornitura idrica per: Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto); Sant’Angelo Muxaro; Joppolo Giancaxio; Raffadali e Santa Elisabetta.

