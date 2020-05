"A rischio per il coronavirus": chiesta la scarcerazione di Nicosia

«Le esigenze cautelari non possono che essere contemplate con le esigenze sanitarie ed i correlati diritti inviolabili individuali, soprattutto nell'attuale fase emergenziale in cui una delle regole fondamentali suggerite per evitare il rischio del contagio da covid 19».

L'avvocato Salvatore Pennica, difensore di Antonello Nicosia, 48 anni, di Agrigento, ex assistente parlamentare della deputata di Italia Viva, Giusi Occhionero, accusato di associazione mafiosa, torna a chiedere la scarcerazione dell'esponente dei radicali. Nicosia, secondo quanto sottolinea il legale con un'articolata istanza composta di oltre sessanta pagine, soffre di asma e rischia di aggravare le sue condizioni di salute in cella. Ma la richiesta si fonda anche sulla carenza del quadro indiziario a suo carico.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE