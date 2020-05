Coronavirus, fermi i contagi nell'Agrigentino

Tutto fermo. Nessun nuovo contagiato, ma all’Asp di Agrigento è arrivato l’esito di un solo tampone, né guariti. In quarantena domiciliare c’è però una persona in più. Verosimilmente si tratta di uno dei 2 agrigentini sistemati in strutture lowcare: venerdì risultavano essercene 2 e ieri soltanto 1. Mentre le persone in quarantena sono 25.

Dal 30 aprile, resta fermo - stando al report dell’Asp - a 9 il numero dei ricoverati. Quattro sono al «Sant’Elia». Ma il dato pare sia destinato ad abbassarsi perché il dg dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, ha reso noto che sono stati «dimessi 2 pazienti provenienti dall’Agrigentino».

