Crollo dei contagi in provincia di Agrigento, a Realmonte l'unico nuovo caso

Primo caso di coronavirus a Realmonte. Ad annunciarlo in un videomessaggio su Facebook è stato il sindaco Lillo Zicari ieri. «Era stato di recente ricoverato in una struttura ospedaliera fuori provincia, nella quale aveva subito un delicato intervento chirurgico - informa il primo cittadino -. In quell'ospedale si è sviluppato un focolaio. Prima d'essere dimesso, gli era stato fatto un tampone che era risultato negativo. Poi ha avuto qualche giorno di febbre e due giorni fa gli è stato rifatto il test che è risultato positivo».

E ieri sui complessivi 2.803 tamponi rino-faringei effettuati, secondo quanto è stato reso noto dall'Asp di Agrigento, i positivi al Covid-19 erano 112: uno in più (proprio il sessantenne di Realmonte) rispetto alle precedenti 24 ore.

La notizia completa nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

