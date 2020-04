Droga da 50mila euro nascosta in casa, arrestati padre e figlio a Campobello

Avevano nascosto 700 grammi di cocaina purissima del valore di 50mila euro e banconote per un totale di 13 mila euro. Padre e figlio - Salvatore Termini di 63 anni e Calogero di 30 - sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Trovato e sequestrato all'interno dell'abitazione, durante i controlli dei carabinieri, anche tutto l'occorrente per preparare le dosi, dalle sostanze da taglio ai bilancini di precisione.

