Agrigento, migliora la rete viaria interna: partono i lavori sulla "17 B"

Strade interne più sicure: nuovo passo in avanti verso il miglioramento delle condizioni della rete viaria di competenza del Libero Consorzio di Agrigento. La commissione giudicatrice dell'Ufficio Regionale Gare ha infatti aggiudicato un importante appalto per lavori di manutenzione straordinaria, eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza della strada provinciale 17-B Siculiana-Raffadali, dell'importo complessivo a base d'asta di 5.090.000 euro, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per 152.700,00 euro, finanziati dalla Regione Siciliana (Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti con il Patto per il Sud).

Il progetto di miglioramento è stato elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, mentre alla gara d'appalto, effettuata in modalità telematica, hanno preso parte 35 imprese. La Commissione Giudicatrice ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'impresa «Demetra Lavori Srl» con sede a Vallelunga Pratameno, che ha ottenuto 93,769 punti (ovvero la somma delle due offerte tecnica ed economica, come da normativa in vigore). Seconda in graduatoria l'impresa «Essequattro Costruzioni Srl -Edile Vna Soc. Cooperativa» con sede a Favara, con il punteggio complessivo di 85,479.

