Dissesto idrogeologico a Licata: arriva un appalto da 450 mila euro

Sarà bandito nelle prossime settimane l'appalto relativo al finanziamento da 450 mila euro per i lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico nel quartiere Fondachello - Playa di Licata, intervento utile ad eliminare, una volta per tutte, gli allagamenti che ogni volta che si registrano le cosiddette «bombe d'acqua» si verificano nella zona, causando danni e disagi ai residenti.

L'intero incartamento si trova nella stazione appaltante della Protezione Civile di Catania ed a breve sarà indetta la gara per affidare i lavori. Il progetto esecutivo, redatto dalla Protezione civile regionale è stato illustrato ai componenti i comitati civici di Playa e Fondachello in occasione di una riunione nell'aula consiliare.

Soddisfazione per l'avvio a soluzione di una questione che riguarda un gran numero di persone, è stata espressa dal sindaco Pino Galanti e dal suo esperto Tony Licata, così come scrive Paolo Picone sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

