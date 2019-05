Emergenza rifiuti a Menfi, l'appello dell'amministrazione: "Intervenga la Regione"

È emergenza rifiuti a Menfi. A lanciare l'allarme è il vicesindaco ed assessore alla Gestione dei rifiuti di Menfi, Ludovico Viviani.

"Aspettiamo migliaia di presenze turistiche nelle nostre spiagge Bandiera Blu e chiederemo una soluzione immediata al presidente della Regione. Qui è in gioco l'economia di un territorio e non si può fare una guerra tra poveri", ha detto.

Sulla stessa linea, come riporta Giuseppe Pantano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio: "A noi interessa una soluzione senza nessuna polemica perché l'importante è risolvere i problemi".

