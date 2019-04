Ribera, pietre lanciate contro l'ambulanza: denunciati

Prima hanno lanciato pietre verso l'ambulanza del 118 in servizio a Ribera e poi, ubriachi, sono stati assistiti dallo stesso personale che stava svolgendo il turno. E' accaduto in piena notte, a Ribera, dove due giovani marocchini si sono resi protagonisti di questa scorribanda che è costata loro una denuncia per danneggiamento.

Poco dopo, infatti, sono arrivati i carabinieri della tenenza di Ribera e della stazione di Caltabellotta che li hanno denunciati alla Procura della Repubblica di Sciacca.

I medici del pronto soccorso e della postazione «Alpha 9 Ribera» hanno sentito forti rumori provenire dall'esterno della struttura sanitaria e notato la presenza di due persone, identificate poi nei nordafricani, che, a colpi di pietra, stavano danneggiando il mezzo della Seus.

