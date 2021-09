Di Carlo nuovo assessore comunale a Menfi

Giuseppe di Carlo è il nuovo assessore di Menfi, subentra a Nino Li Petri. Di Carlo si è insediato ieri. E' titolare di un’attività di disbrigo pratiche. Al nuovo assessore il sindaco, Marilena Mauceri, ha assegnato le deleghe di Li Petri a partire dal Bilancio, patrimonio e programmazione. Il gruppo consiliare "Noi per Menfi" poche ore dopo la seduta di giunta di ieri mattina e l’insediamento del nuovo assessore, ha diramato una nota per esprimere “profonda riconoscenza all'ex assessore Antonino Li Petri per la dedizione profusa durante lo svolgimento dell'incarico nell'esclusivo interesse della città di Menfi”. La giunta comunale di Menfi ha subito poche modifiche dall’insediamento. Il sindaco Mauceri ha nominato subito Ludovico Viviani, Saverio Ardizzone, Nadia Curreri e Nino Li Petri ed giugno 2019 Agostino Alcuri, affidandogli le deleghe ai Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Scolastica. Domani sul Giornale di Sicilia un'analisi della situazione politica di Giuseppe Pantano.

