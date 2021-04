Incendi a San Vito e alla Riserva dello Zingaro, arrivano le telecamere 

Nel territorio di San Vito lo Capo saranno installate delle moderne telecamere in grado di catturare dettagli anche a grande distanza. Il che potrebbe permettere di individuare i responsabili degli incendi.

Lo scorso anno diversi roghi hanno devastato molte montagne e importanti località dal grande valore ambientale e paesaggistico, come la Riserva Zingaro dove il terribile incendio dello scorso agosto ha divorato ben 1500 ettari di patrimonio naturalistico. Il Ministero dell’Interno ha approvato il progetto, presentato dall’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, che punta alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio. Il Comune, che si è classificato al 67esimo posto della graduatoria su 2265 candidature presentate a livello nazionale, ha ottenuto un co-finanziamento di 179 mila euro per l’acquisto di otto telecamere ad alta risoluzione con tre sistemi di posizionamento “Bi-Spectrum” per la rilevazione degli incendi.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE