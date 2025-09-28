Lampedusa, tra antiche tradizioni e... diete impossibili

Ma quanto sono belle le isole siciliane? Dopo Favignana sono sbarcato a Lampedusa, talmente bella che quando atterra l’aereo ti viene voglia di tuffarti direttamente dal finestrino. Ci sono tante leggende sull’isola come quella del nome che sembra avere origine dai lampi.

Gli anziani raccontano dell’imbarcazione Dusa che notò l’isola grazie al bagliore emesso da numerosi lampi. Unendo i lampi e il nome Dusa è uscita Lampedusa! E proprio i lampi ci hanno accolto in questo week end, per la gioia dei tanti turisti arrivati da tutta l’Italia che hanno fatto il bagno ma sotto la pioggia. Per noi siciliani il problema non c’è perché fino alla fine di ottobre possiamo fare ancora i bagni ma al mare.

Tra le tradizioni religiose famosissima è quella della Madonna di Porto Salvo festeggiata proprio qualche giorno fa, dove i fedeli portano in spalla per le vie del centro la Statua della Madonna gridando «Isamula tutti a vuci, evviva a Madonna di Porto Salvo». Tra le tante attività legate alla festa, siccome in Sicilia siamo e sempre a dieta, c’è la gara della pasta e la sagra del pesce, durante la quale i pescatori portano in spalla non la statua, ma il pescato del giorno. Una tradizione nata per arrivare dritti dritti alla «Arrustuta».