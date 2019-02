Ponte Petrusa di Agrigento, arriva il sì al progetto

È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del ponte Petrusa ad Agrigento. Il cantiere restituirà alla città il collegamento fra Agrigento e Favara.

"Fin dal mio insediamento, ho riservato priorità assoluta allo snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'ufficio ed, in particolare, per l'approvazione di progetti importanti per il riscatto sociale ed economico del territorio agrigentino - ha detto, ieri, il capo del Genio civile Rino La Mendola - . La ricostruzione del ponte - ha aggiunto il capo del Genio civile - traccerà un primo passo lungo un percorso per consentire ad Agrigento di uscire da quell'isolamento infrastrutturale determinato dalla demolizione del viadotto Petrusa, a cui si è aggiunta, nel tempo, la chiusura al traffico del ponte Morandi e della Galleria Spinasanta che collega Raffadali".

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE