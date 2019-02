Gestione dei rifiuti ad Agrigento, Hamel: "Le fatture sono state pagate"

L'assessore comunale all'Ecologia Nello Hamel è intervenuto, ieri, sul caso del pagamento delle ditte appaltatrici del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti precisando che "il Comune di Agrigento non ha alcun ritardo, in quanto ancora oggi non è scaduto il temine di pagamento delle fatture emesse dalle stesse".

Hamel ricorda che "il Comune di Agrigento è tra i pochi comuni virtuosi che effettuano i pagamenti puntualmente". L'assessore è intervenuto, ed ha cercato di fare chiarezza, perché, così come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per oggi, giorno di San Gerlando, è prevista, nelle ultime due ore del turno, un'assemblea sindacale dei lavoratori della nettezza urbana.

