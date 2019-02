Maschere e sfilate, dal 2 marzo parte il carnevale di Licata

Ultimi giorni di preparativi per il carnevale licatese che torna ad impazzare per le strade della città dopo 15 anni di stop. Saranno ben cinque i carri allegorici che arricchiranno le sfilate in maschera. I carristi, molti giovani ed alcuni più esperti che li guidano, ormai da mesi sono al lavoro in tre capannoni della periferia cittadina.

È qui che con cartapesta e colla sono stati realizzati i cinque soggetti che sfileranno dal 2 al 5 di marzo prossimi. È stato, intanto, definito il programma della kermesse organizzata dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Galanti ed affidata al coordinamento del vice sindaco ed assessore al turismo, Antonio Vincenti.

L'apertura avverrà il primo marzo, con l'evento «Festina Lente verso Melt Fest», che si terrà in piazza Duomo dalle 18 alle 24. Il 2 marzo, con inizio da Corso Giuseppe Garibaldi, alle 17 ci sarà la prima sfilata dei carri allegorici, accompagnati dai gruppi i n maschera.

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

