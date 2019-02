Firetto sulla riapertura dei cantieri ad Agrigento: "Infrastrutture contro la marginalità"

"La prossima settimana a palazzo Chigi dovrebbe essere compiuto l'ultimo passo verso la riapertura dei cantieri della Agrigento-Palermo e della Agrigento-Caltanissetta. E la ripresa dei lavori – ha scritto, ieri, il sindaco della città dei Templi, Lillo Firetto - dovrà significare superare, in tempi ragionevoli, i disagi consegnando al nostro territorio due opere per lungo tempo attese, sperate, tra tanti patimenti".

Dopo anni di disagi, è stato siglato un accordo che consentirà il riavvio dei cantieri sia sulla Agrigento-Caltanissetta che sulla Agrigento-Palermo. "Siamo ancora in attesa di infrastrutture essenziali - ha detto il sindaco - per uscire da una marginalità che è anche sociale ed economica e non solo geografica".

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE