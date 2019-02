Il "Carnevale Favarese" è salvo

Contrordine. L’edizione 2019 del "Carnevale Favarese" si farà dopo che nei giorni scorsi era stato annunciato il disimpegno degli organizzatori per mancanza di sponsor in grado di caricarsi parte delle spese.

A questa determinazione si è arrivati dopo un’intesa raggiunta dall’amministrazione comunale con i responsabili del comitato "Terribile Club" presieduto da Rino Vetro che dice: "Nonostante si prospettasse la possibilità di annullare il carnevale per mancanza di risorse economiche, la classe politica, senza distinzione di colori, con grande senso di appartenenza si è autotassata per provvedere a reperire le risorse necessarie per non far disperdere una tradizione molto gradita dai favaresi".

