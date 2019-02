È stato definito e presentato il programma del carnevale di Sciacca. La Futuris, la società alla quale il Comune ha affidato la gestione della festa, ha annunciato anche gli eventi collaterali che si svolgeranno durante i giorni della manifestazione.

L'attesa kermesse, così come riporta Giuseppe Pantano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, inizierà giovedì 28 febbraio con l'esibizione, a partire dalle 17, dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso nel quartiere di San Michele.

