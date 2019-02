Le arance di Ribera volano in Germania

Dopo avere organizzato, nel 2004, un pranzo, al Senato, tutto a base di arance di Ribera, adesso l’imprenditore agricolo Paolo Ganduscio ha un altro grande obiettivo: contribuire a finanziare, sempre attraverso le arance, la scuola bilingue, di italiano e tedesco, di Monaco di Baviera.

E per raggiungere quest’obiettivo è già pronto a volare a Monaco. L’appuntamento è per venerdì 15 febbraio. «L’iniziativa – dice Ganduscio - vuole mettere a fuoco l’Italia fuori dall’Italia. Infatti, il progetto è volto ad individuare le realtà italiane all’estero con il fine di creare vincoli di collaborazione volti a far conoscere la cultura, le bellezze ed i prodotti del Belpaese».

Ganduscio lo ha scritto anche in una lettera all’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, che avrebbe voluto portare in Germania, ma che, per impegni istituzionali, ha dovuto rinunciare all’invito.

