Carnevale di Sciacca, sfilerà anche un gruppo mascherato di diversamente abili

Ci sarà un gruppo mascherato composto da diversamente abili, «Burgisi speciali», al Carnevale di Sciacca edizione 2019. Fanno parte dell’associazione «Crescere Insieme» che ha deciso, per la seconda volta in tre anni, di allestire un gruppo mascherato. «L’iniziativa – dice Rita Montalbano, presidente di “Crescere Insieme” – l’abbiamo realizzata con il Cesvop ed avrà un seguito perché questo gruppo ci rappresenterà anche in altri momenti».

Studenti del liceo artistico «Bonachia» hanno completato, con i colori, i tamburi del gruppo, quelli del pedagocico «Fermi» realizzato testi per il gruppo.

«Abbiamo creato una bella sinergia che dopo il successo del 2017, con “La barca dei sogni” – dice Rita Montalbano – farà tornare i nostri ragazzi protagonisti del Carnevale di Sciacca».

