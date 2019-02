Favara, crolla una catapecchia in centro

È dalla fine dello scorso novembre che il bollettino di «guerra» continua ad arricchirsi di dati e coordinate su case fantasma che crollano all’improvviso. È accaduto, di nuovo, nella tarda serata di giovedì in via San Nicolò, nel centro storico: alle spalle della chiesa Madre e nei pressi della chiesa di San Nicolò. A venire giù, in quest’ultimo caso, è stato il tetto di una catapecchia: una residenza, di fatto, abbandonata e, naturalmente, disabitata.

Il cedimento ha travolto anche il prospetto dell'immobile ed ha determinato il distacco dei fili della distribuzione elettrica. Non sono pertanto esclusi i disagi per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.

Scattato l'allarme, dopo che è stato sentito un forte tonfo, sul posto - nel centro storico di Favara - si sono precipitati i carabinieri della tenenza cittadina, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i responsabili dell'ufficio tecnico comunale. In via precauzionale, nonostante i pompieri abbiano messo tutto in sicurezza, i carabinieri della tenenza di Favara hanno deciso di interdire totalmente alla circolazione stradale la via.

