Una lettera dal Papa per gli alunni della scuola elementare di Canicattì

Hanno scritto una lettera a Papa Francesco per fargli gli auguri di Natale. Ma mai avrebbero pensato di ricevere una risposta. Invece, non credevano ai loro occhi i bambini della quarta E della scuola De Amicis di Canicattì che fa parte dell’istituto comprensivo «Verga» quando si sono visti recapitare in classe la lettera del Pontefice, con una

immaginetta della natività.

A rispondere, su incarico del Papa è stato monsignor Paolo Borgia, che ha scritto: «Papa Francesco ha accolto con gioia la graziosa lettera che gli avete inviato in occasione del suo 82esimo compleanno e per le festività natalizie. Vi incoraggia a lasciarvi attrarre dalla tenerezza di Gesù bambino, vi invita a partecipare alla messa domenicale ed a compiere benele azioni di ogni giorno. Il Santo Padre vi benedice».

