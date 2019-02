Sangue sulle strade siciliane. Un turista ucraino di 46 anni è morto in un incidente stradale sulla statale 115, fra Palma di Montechiaro e Licata, all’altezza di Torre di Gaffe, in provincia di Agrigento.

L’uomo era in sella a una moto che, per cause ancora da accertare, ha sbattuto contro un’autovettura finendo sul selciato. Lo straniero è morto durante il trasporto in ospedale con l’ambulanza.

