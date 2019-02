Alla scoperta delle bellezze di Agrigento, le domeniche al museo Pietro Griffo

Le domeniche al museo Pietro Griffo di Agrigento: alla scoperta del patrimonio museale. All’iniziativa, che si svolge a partire da oggi aderiscono sia la Valle dei Templi che il Museo archeologico «Pietro Griffo». Dalle 11,30 è stato possibile partecipare ad una visita didattica in italiano guidata da un archeologo, alla scoperta dell’antiche catacombe paleocristiane all’interno della Valle, tra cui la grandissima grotta Fragapane. Si tratta di importanti insediamenti che permetteranno di comprendere appieno i riti funerari del periodo.

L’iniziativa, Domeniche al Museo: «Demetra e Kore: le stagioni, l’inverno» è anche un laboratorio per bambini e famiglie con cinque guide per cinque lingue. «L’alternarsi delle stagioni, il freddo inverno, la dolce primavera, l’estate calda, l’autunno bizzoso. E il mito di Kore, l’amore della madre Demetra, il rapporto con Ade, i sei mesi passati nelle tenebre e i sei alla luce del sole».

Sarà questo il punto di partenza per il nuovo laboratorio di CoopCulture pensato per i bambini ma aperto alle famiglie, in programma per oggi dalle 11,15 in poi) al Museo Archeologico «Pietro Griffo», ad Agrigento. I bambini, con l’aiuto di un archeologo, scopriranno quindi i miti sulla bellissima e triste Kore, il rapimento da parte di Ade, il dolore della madre Demetra.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE