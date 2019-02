Scuola, il Comune di Aragona non garantirà il 50% del costo dell'abbonamento dei mezzi pubblici

Sono sul piede di guerra i genitori degli studenti pendolari di Aragona che attendono di ricevere le spettanze per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico. Il Comune non è in grado di garantire neanche il 50% del prezzo dei tagliandi. Da ieri molti genitori hanno deciso di accompagnare i figli con i mezzi privati.

La questione abbonamenti diventa un incubo. Ieri presso l’aula consiliare i genitori hanno incontrato per l’ennesima volta l’amministrazione comunale.

Aragona non ha scuole superiori e pertanto più di 400 studenti sono “costretti” giornalmente a spostarsi verso Agrigento e Favara per raggiungere le sedi scolastiche. In un primo momento il problema si era parzialmente risolto con una compartecipazione del 50% a carico delle famiglie per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, poi prorogato fino a fine gennaio.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

