Incidente a Comitini, tir finisce fuoristrada: illeso il conducente

Perde il controllo e si ribalta lungo la statale 189, subito dopo il bivio per Comitini. Spettacolare incidente stradale, ieri pomeriggio, lungo la Agrigento-Palermo. Illeso, per fortuna, il conducente del mezzo pesante: un ventisettenne di Modica.

Il tir era in marcia da Palermo verso Agrigento quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Aragona, è uscito fuori strada e s'è «adagiato» sulla scarpata attigua.

Il conducente, un ventisettenne di Modica, non è rimasto, per sua fortuna, ferito e non c'è stato nemmeno bisogno di fare ricorso alle cure o ai controlli dei medici del pronto soccorso del «San Giovanni di Dio». In via precauzionale, comunque, una volta scattato l’allarme, lungo la Agrigento-Palermo, si era precipitata un'autoambulanza del 118.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE