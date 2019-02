Bimbo coraggio di Ribera operato a New York: è affetto da malattia rarissima

Gabriel Soldano è stato operato a New York. Il piccolo riberese affetto da una rarissima malattia, è giunto la scorsa settimana nella grande mela, dopo che la famiglia ha lanciato un appello sui social per aiutarli a sostenere le gravose spese. Il sogno di Gabriel si va realizzando, l’intervento è andato bene. Adesso lo attendono venti giorni di controlli e terapie e se tutto andrà per il verso giusto, Gabriel tornerà a Ribera il prossimo 20 febbraio e attenderà la seconda chiamata per un altro intervento «forse» definitivo.

Il piccolo Gabriel, ha quattro anni e mezzo e lotta da tempo contro una malattia rara chiamata malformazione di Arnold Chiari di tipo 1.

A questa brutta malattia si sono aggiunte nel tempo altre complicazioni. Il bimbo, era stato seguito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e in altri ospedali tra cui Roma, Palermo e Messina.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE