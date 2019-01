Appaltati i lavori per il ponte Morandi di Agrigento: investimento di 30 milioni

Sarà il consorzio romano Valori Scarl ad occuparsi della manutenzione straordinaria dei viadotti dell’Agrigentino, primo fra tutti il ponte Akragas o Morandi.

Si tratta di un investimento complessivo di 30 milioni di euro e prevede una durata massima per l’attivazione dei lavori di 36 mesi.

Il viadotto Morandi, così come riporta Concetta Rizzo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, venne chiuso, per il consolidamento di alcune travi di bordo degli impalcati, nel marzo del 2017 ma non fu la prima chiusura visto che era stato chiuso, per la prima volta, per circa 4 mesi, nel 2015.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE