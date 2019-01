"Riaprite le Terme di Sciacca", l'ex sindaco Messina scende in campo

«Con me sindaco le Terme non sarebbero state chiuse, ma il Comune, nel 2017, ha sbagliato anche a non fare il bando per la gestione».

Ignazio Messina, ex sindaco di Sciacca ed a capo di Italia dei Valori, dopo avere consegnato all’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, una petizione con 2000 firme per la riapertura delle Terme, è arrivato ieri in città per tenere una conferenza stampa proprio sulla scalinata dello stabilimento termale.

Messina ormai ha lanciato diversi segnali sulla sua discesa in campo ancora una volta a Sciacca dove, negli ultimi 25 anni, è stato tra i protagonisti, in fasi diverse, della politica cittadina. Dal 1993 al 1999 è stato sindaco e poi sfiduciato, durante il secondo mandato.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE