Discariche abusive a Favara Ovest, squadra al lavoro per la bonifica

Così come assicurato dall’assessore Nello Hamel, ieri mattina una squadra di operatori ecologici del Comune di Agrigento ha effettuato la bonifica delle discariche abusive che si erano create nel territorio di «Favara Ovest», in particolare tra viale Progresso e traverse retrostanti.

Anche gli abitanti del quartiere ne avevano sollecitato la rimozione non solo per ridare decoro alla zona, mortificata dall’abbandono scriteriato di cumuli di immondizia, ma anche per ripristinare le minime condizioni di ordine igienico-sanatorio.

«Accogliamo con favore e soddisfazione l’intervento disposto dall’amministrazione comunale del capoluogo – dice l’avvocato Giuseppe Fanara, abitante della zona e a capo di un comitato spontaneo impegnato nella risoluzione dei problemi cui da anni vanno incontro i residenti di Favara Ovest – ma non possiamo non lanciare un appello e un invito al corretto conferimento dei rifiuti a salvaguardia del rispetto degli stanziali e della loro salute».

