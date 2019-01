Aragona, un marchio di qualità del Distretto rurale dei "Sicani"

Sono tutti concordi sulla nascita di un marchio di qualità del Distretto rurale dei "Sicani". Gli operatori del settore turistico hanno deciso, tutti insieme, di programmare e organizzare al meglio la fruizione dell’area dei Monti Sicani, una zona interna dell’agrigentino.

Si tratta di più di 250 posti letto dislocati tra i comuni di Sant’Angelo Muxaro, Aragona, Santa Elisabetta e San Biagio Platani e vedrebbe coinvolti, così come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, agriturismi, B&b, affittacamere, aziende vitivinicole, artigiani, caseifici, panifici, apicultori, società di servizi turistici, noleggio con conducente.

