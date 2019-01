Condotta guasta nell'Agrigentino, a secco 10 Comuni

Un guasto all’acquedotto Voltano in contrada Mulinazzo, territorio di Santo Stefano di Quisquina lascia a secco ben 10 Comuni compreso il capoluogo. La fornitura idrica è stata interrotta in particolare nei Comuni di: Agrigento (frazione di Giardina Gallotti, frazione di Montaperto e la zona industriale di Agrigento, Fontanelle e San Michele); San Biagio Platani; Sant’Angelo Muxaro; Joppolo Giancaxio; Santa Elisabetta; Raffadali; Aragona; Comitini; Porto Empedocle (zona portuale e utenze voltano); Favara.

La società che ha in gestione il servizio idrico integrato, cioè Girgenti acque, in una nota spiega: «Potranno verificarsi degli slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi. Gli operatori di Girgenti acque stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato. Una volta eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici».

