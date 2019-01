Incendi, roghi nella notte a Licata: a fuoco un'auto e una discarica abusiva di gomme

Nuova escalation criminale a Licata Tornano gli incendi notturni ed i danni si contano numerosi. Anche quella appena trascorsa è stata una notte di fuoco, con i pompieri del distaccamento di corso Argentina che sono stati costretti ad un super lavoro.

Il primo incendio si è verificato all’una del mattino in via Zappo, nei pressi della stazione ferroviaria. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a fuoco la Ford Ka di proprietà di una casalinga licatese. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile accanto all’auto e l’ipotesi privilegiata è quella dell’incendio accidentale.

Il secondo rogo si è registrato in via Donna Vannina, nella zona collinare della città. In questo caso è stato il fuoco ad una discarica abusiva di gomme d’auto ed altri rifiuti.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE