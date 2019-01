Lampedusa, la Lav per una settimana sull'isola per sterilizzazioni di cani e gatti

Anche in pieno inverno, per un’intera settimana, la Lav sarà in campo per effettuare sterilizzazioni di cani e gatti. L’associazione torna dunque sull’isola per concretizzare - in stretta collaborazione con il Comune, l’Asp di Palermo e «Il cuore ha 4 zampe» - il progetto di prevenzione del randagismo.

«Aggiungiamo un nuovo tassello a ‘Progetto Isola – uno strumento di civiltà’, inaugurando una settimana di sterilizzazioni che ci vede operativi a Lampedusa fino a venerdì – ha dichiarato Ilaria Innocenti, responsabile Lav animali familiari - . L’intervento è reso possibile grazie al prezioso contributo dell’Asp di Palermo, presente con tre veterinari tra cui il direttore del servizio di Igiene urbana e lotta al randagismo, Giuseppe Fiore. Ma anche grazie al supporto dell’associazione ‘Il cuore ha 4 zampe’ che è stata al nostro fianco sin dagli inizi del progetto».

Gli interventi di sterilizzazione si stanno svolgendo nell’ambulatorio pubblico voluto e realizzato da Lav solo pochi mesi fa, primo ed unico presidio veterinario permanente sull’isola.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE