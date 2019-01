Volley, la Seap Aragona "suona" la nona: battuto anche il Catania

Grande rimonta della Seap Pallavolo Aragona che batte 3 a 2 in casa il Sifi Kondor Catania. Al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento arriva il nono successo in dieci match giocati nel campionato di B2 di volley, al termine di due ore e mezza di battaglia al PalaNicosia.

La squadra di Francesco Eliseo ha centrato la sesta vittoria di fila. Senza l'opposto Biccheri infortunata, e con la palleggiatrice Baruffi entrata a partita in corso per problemi fisici, la Seap Aragona è stata trascinata dalla solita Cammisa (20 punti), dalla centrale Composto protagonista con 16 punti e dall’italo-brasiliana Do Nascimento, autrice di 16 punti molti dei quali nei momenti decisivi del match.

I parziali hanno visto i primi due set a favore di Catania per 25 a 21 e 25 a 22 mentre gli altri, vinti da Aragona sono terminati 25 a 21, 25 a 20 e 15 a 11. Per la Seap Aragona, nel corso del match, sono entrate la palleggiatrice Baruffi, la schiacciatrice Valente e la centrale Cusumano.

Il tabellino della Seap Aragona: Baruffi 7 punti, Composto 16, Macedo 11, Do Nascimento 16, Cammisa 20, Falcucci 3, Valente 5, Marangon L. Gabriele 0, Cusumano 0, Messina n.e., Sicorello n.e..

