Basket, la Fortitudo Agrigento a Siena per continuare a sognare

Epifania in terra senese per la M Rinnovabili. Per raggiungere la Toscana Agrigento ha volato da Catania ma non è stato un viaggio facile.

Partita sabato mattina all’alba la squadra di Salvatore Moncada ha dovuto evitare strade innevate e allungare il tragitto deviando su Licata – Gela – Comiso. Per fortuna si tratta dell’ultima trasferta del girone di andata e nella seconda parte del campionato ci saranno più gare interne che esterne.

La gara del PalaEstra rappresenta per la Fortitudo una tappa fondamentale: “Arrivare al giro di boa con 18 punti all’attivo significherebbe aprire scenari interessanti per il girone di ritorno”, ha commentato coach Ciani.

