Favara, lavori sulle provinciali: due appalti da 700 mila euro

Due importanti e trafficate strade provinciali saranno sottoposte a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Libero Consorzio di Agrigento, ex Provincia Regionale, per un importo che sfiora i 700 mila euro. Le due arterie prevalentemente scorrono su territorio di Favara lambendo quello di Agrigento.

Si tratta della Sp n. 80 (la Agrigento-Baiata-Favara) e la Sp n. 3 A che dal bivio Caldare porta all’ingresso di Favara nord e che consente anche di accedere sulla strada statale 189. Questi lavori erano stati inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche approvato l’anno scorso. Il termine per partecipare alla gara scade venerdì prossimo, 11 gennaio. L'importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, è di poco superiore ai 682 mila euro, compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (ex D. Lgs. 81/2008) per 13.640 euro.

