Petardo gli esplode addosso, ragazzino di Naro perde una mano

I botti continuano a provocare gravi feriti. L'ultimo si è registrato in provincia di Agrigento. Nella serata di ieri un ragazzino di 15 anni di Naro ha perso una mano (e non entrambe, come detto in precedenza) a causa dell'esplosione di un petardo.

Il grave incidente si è però verificato nella vicina Canicattì. Dopo l'esplosione il ragazzino è stato soccorso e trasportato al nosocomio della cittadina agrigentina, ma considerata la gravità della situazione, in serata, l'adolescente è stato dapprima trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e da lì, in elicottero, all'ospedale Civico di Palermo.

Per il ragazzino si è rivelata necessaria l'amputazione di una mano. I medici in queste ore stanno facendo di tutto per cercare di curare e salvare l'altra, che è in pessime condizioni.

