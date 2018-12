Opere pubbliche in provincia di Agrigento, in arrivo 24 milioni di euro

Sono in arrivo ad Agrigento nuove opere pubbliche per una somma di 23 milioni e mezzo di euro. I dati sono stati diffusi dall'ordine degli architetti di Agrigento.

Oltre all'investimento per la messa in sicurezza della cattedrale, di 17.188.589 euro, gli altri investimenti ammontano a 6.309.277 euro. Un importo non in grado però di rilanciare l'economia della città.

I dati, relativi ai 380 bandi analizzati dalla rete degli Ordini degli Architetti italiani, nel corso del 2018, rivelano un netto miglioramento, rispetto ai dati relativi alle criticità rilevate nel 2017.

