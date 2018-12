Canicattì e Camastra, via al servizio porta a porta

Conto alla rovescia a Canicattì e Camastra per l'avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata, il cui appalto di 7 anni, è stato assegnato al Raggruppamento di imprese Sea (capofila), Iseda ed Ecoin.

Dal prossimo mercoledì 2 gennaio, a Canicattì, inizierà la distribuzione del kit per effettuare il «porta a porta». È già in distribuzione, nelle cassette della posta di ogni residenza, il volantino che pubblicizza il calendario della distribuzione del kit per la raccolta differenziata.

In calce alla locandina si trova la delega con la quale nominare, in caso di impedimento, eventuali sostituti per il ritiro dei contenitori e del materiale informativo.

