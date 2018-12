Capodanno ad Agrigento, il concerto in piazza si farà: ma tutto resta un mistero

Il «classico» concerto di fine anno in piazza Pirandello. Il Comune di Agrigento, con il sindaco Lillo Firetto e l’assessore Gabriella Battaglia, si è già mosso da settimane. Perfino il palco, davanti al Municipio, è già montato. E il piano di sicurezza – con la dislocazione delle vie di fuga e il presidio dei soccorsi - è stato, fin nei minimi dettagli, predisposto.

Ieri, da palazzo dei Giganti sono state inviate in Prefettura le ordinanze sui divieti alcolici. Non è ancora chiaro chi terrà lo show della notte di San Silvestro. Sindaco e assessore Battaglia, ieri, sostenevano: «Ci sono delle trattative in corso che verranno definite nelle prossime ore».

