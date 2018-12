Nuovo colpo a Favara, rapina a mano armata a un imprenditore

Rapina a mano armata nel tardo pomeriggio di sabato in piazza Della Vittoria. Un uomo, con il volto coperto da un passamontagna e con in mano una pistola, s’è avvicinato ed ha minacciato l’imprenditore, proprietario del distributore di carburante, chiedendogli di consegnare tutti i soldi.

L’imprenditore, un quarantenne di Favara, non ha potuto far altro che lasciare cadere nelle mani del delinquente l’intero incasso della giornata. Il criminale, senza batter ciglio, ha arraffato i soldi e, a piedi, è riuscito a dileguarsi per le vie circostanti. Del caso si stanno già occupando i carabinieri della tenenza cittadina.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE