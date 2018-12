Nuovi corsi di laurea ad Agrigento, il sindaco: "L'università riparte per davvero"

È stata accolta con grande soddisfazione la notizia dei nuovi corsi di laurea che saranno attivati al Polo universitario di Agrigento dall’Ateneo di Palermo. Politici e sindacalisti in coro unanime plaudono al rilancio del Consorzio. Da una parte il sindaco, Lillo Firetto che ha ascritto alla sua azione amministrativa il successo del Cda del Cua, dall’altra parte l’associazione Confcommercio che con il suo presidente regionale, l’agrigentino Francesco Picarella propone, per il futuro, l’attivazione del corso di laurea in Economia del turismo.

«L’Università ad Agrigento riparte davvero – ha commentato Lillo Firetto. È una bella notizia per tanti giovani e per le loro famiglie, cui abbiamo sentito il dovere di dare una risposta certa, malgrado avessimo intrapreso consapevolmente una strada in salita».

Firetto ripercorre le tappe. «Non è soltanto il successo di un percorso politico, quanto la gioia per aver unito le forze e la volontà per ripartire».

