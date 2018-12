Natale ad Agrigento, alla Kolymbethra visite Fai e una mostra-mercato

Quest’anno per la vigilia di Natale - e non solo - torna l’appuntamento con le tradizioni siciliane che fanno rivivere i profumi e i colori tipici della nostra isola. Il Giardino della Kolymbethra, angolo di paradiso dove agrumi, mandorli e olivi secolari fioriscono generosi da una terra celebre per la sua fertilità, diventa luogo perfetto per ospitare «Il presepe dei contadini» che darà la possibilità di immergersi nella cultura popolare siciliana.

Per l'occasione si svolgeranno alcune visite guidate nel giardino gestito dal FAI. Sarà anche allestita un mostra-mercato dove sarà possibile assaggiare ed acquistare i prodotti del territorio a «chilometri zero». L'esperienza de «Il presepe dei contadini» a ridosso della Valle dei Templi sarà ripetuta nelle giornate del 25 e del 26 dicembre.

L'articolo completo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE