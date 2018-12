Paura a Raffadali, esplode una bombola in pieno centro

Momenti di paura ieri sera a Raffadali per l'esplosione di una bombola gpl poco dopo le 19. È accaduto a Raffadali in via Inglima nel centro storico.

Un cinquantaseienne di un'abitazione, non appena si è accorto del principio di incendio, ha afferrataìo la bombola, l'ha portata fuori in strada dove poi è esplosa. La deflagrazione ha lesionato il balcone di edificio vicino e si sono rotti anche dei vetri di alcune finestre vicine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Raffadali che hanno chiamato i vigili del fuoco. L'esplosione si è sentita in tutto il paese. Intanto per ore il corso principale si riempito di auto ed il traffico è andato in tilt in via Nazionale.

