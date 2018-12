Raccolta di rifiuti dopo le piogge, le spiagge di Sciacca e Menfi ripulite dai volontari Wwf

Il Wwf in azione da ieri nelle spiagge di Menfi e Sciacca e lo fa sfidando anche la pioggia. Dopo gli interventi sulla costa riberese il Wwf Sicilia Area Mediterranea ha avviato una nuova raccolta di rifiuti spiaggiati a causa delle eccezionali piogge dei primi di novembre.

I volontari raccolgono i rifiuti plastici e metallici che sono stati trascinati in mare dalle piene di torrenti e fiumi e portati sull'arenile insieme ad una enorme quantità di arbusti e cannicci. A Sciacca verrà svolta la catalogazione di quanto raccolto per compilare le schede del Ministero dell'Ambiente per gli studi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

