Agrigento, le strade verranno messe in sicurezza: appaltati i lavori di manutenzione

Non tutte le criticità verranno superate. Ma sarà una risposta importante. Una risposta che servirà anche a non far più considerare Agrigento quale città non adeguata a motociclette, ciclomotori e biciclette. Ma soprattutto contribuirà ad evitare incidenti stradali e, forse, a far calare le richieste di risarcimento danni che sistematicamente arrivano a palazzo dei Giganti.

Il Comune ha appaltato i lavori di manutenzione e pronto intervento – una sorta di interventi di messa in sicurezza – sul patrimonio viario comunale: strade, pertinenze e parcheggi.

L’impresa aggiudicataria è risultata essere – complessivamente 19 gli operatori economici invitati – la «Farel impianti srl» di Agrigento che ha offerto un ribasso del 38,04 per cento. Seconda classificata la «Ing. Due srl», sempre della città dei Templi, che ha offerto un ribasso del 36,78 per cento.

L’articolo completo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE