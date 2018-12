Rifiuti gettati in strada, 841 multe ad Agrigento: "Serve regolamentazione"

Sono 841 le multe elevate ad Agrigento contro chi abbandona rifiuti in strada. Numeri certamente importanti ma che ancora non soddisfano del tutto il primo cittadino Lillo Firetto: "La guerra non è ancora vinta". Gli immondezzai, sia in centro che in periferia, infatti, continuano a riprodursi.

Una battaglia di civiltà, quella di Agrigento, che però potrebbe ingrassare le casse comunali. Basti pensare che, alla luce delle circa 841 sanzioni elevate, il Comune dovrebbe incassare ben 226.148 euro.

