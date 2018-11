Rifiuti, differenziata irregolare ad Agrigento: l’Iseda ha stilato una black-list

Gli operatori ecologici, in stato di agitazione per il mancato pagamento del 50 per cento della mensilità di settembre, ieri mattina, hanno revocato le due ore di assemblea precedentemente convocata.

Ma da ieri, per la raccolta differenziata, è partita una nuova era: l’Iseda ha provveduto – nel pomeriggio – a inviare al Comune le segnalazioni di tutti gli indirizzi dove sono stati rinvenuti e non raccolti i rifiuti conformi. Perché da ieri è finito, ufficialmente, il periodo della tolleranza. Ed è stato messo un punto, definitivo, dopo 9 mesi di «porta a porta».

Da ieri mattina, gli operatori ecologici hanno iniziato a non raccogliere i rifiuti conferiti in maniera non conforme. In sostanza, devono essere seguite tutte le indicazioni contenute nelle brouchure informative date agli utenti al momento della consegna dei mastelli.

